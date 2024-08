ÖVP verteidigt Windpark-Pläne in Assling, FPÖ verlangt sofortigen Stopp aller Projekte

Rund um die geplanten sieben Windräder auf einer Hochalm in Assling sind die Meinungen geteilt. Das Projekt befindet sich in der Anfangsphase.

Assling, Innsbruck – „Der geplante Windpark in Assling ist ein wichtiger Schritt in Richtung Energiewende, den wir sorgfältig und umfassend prüfen müssen.“ Mit diesen Worten nimmt Wirtschafts-Landesrat Mario Gerber (ÖVP) das Vorhaben in Schutz, das gerade in der Anfangsphase steckt. „Vorher schon ein solch wichtiges Projekt totzureden, bringt uns nicht weiter.“ Die Volksbefragung, die die Windpark-Gegner andenken, dürfe nicht zum Instrument der Blockade werden. „Wir brauchen einen konstruktive­n Dialog, bei dem alle Aspekte berücksichtigt werden.“