Mordanklage nach Todesschuss auf US-Schauspieler Johnny Wactor

Los Angeles – US-Schauspieler Johnny Wactor („General Hospital") war Ende Mai bei einem nächtlichen Vorfall auf einer Straße in Los Angeles durch einen Schuss getötet worden - nun sind zwei 18-Jährige wegen Mordes und versuchten Raubes angeklagt. „Johnny Wactors Leben wurde sinnlos genommen, als er einfach nur in der Innenstadt von Los Angeles zu seinem geparkten Auto ging", sagte George Gascón, Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, laut einer Mitteilung.

Nach Angaben der Polizei hatte der 37-Jährige nach seinem Schichtende in einer Bar drei Männer überrascht, die sich an seinem geparkten Fahrzeug zu schaffen machten. Demnach versuchten die Diebe den Katalysator des Fahrzeugs zu stehlen. Einer der Männer habe auf Wactor geschossen, sie seien dann geflüchtet. Der Schauspieler wurde später in einem Krankenhaus für tot erklärt.