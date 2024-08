Schwerer Unfall nach Sekundenschlaf: 68-jährige Tirolerin im Salzkammergut verletzt

Eine 68-jährige Frau aus Innsbruck verunfallte am Montag in Oberösterreich. Die Verletzte musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden.

Ebensee am Traunsee – Eine 68-jährige Innsbruckerin wurde am Montag bei einem Unfall im oberösterreichischen Salzkammergut verletzt. Die Frau war gegen 17 Uhr auf der B145 Salzkammergutstraße in der Gemeinde Ebensee unterwegs.