Ältester Mensch der Welt: Spanierin im Alter von 117 Jahren gestorben

Madrid – Der laut Guinness-Buch älteste Mensch der Welt, die Spanierin María Branyas, ist im Alter von 117 Jahren gestorben. „Sie ist so gestorben, wie sie es sich gewünscht hat: im Schlaf, friedlich und ohne Schmerzen“, teilte ihre Familie am Dienstag im Online-Dienst X mit.

Branyas war vom Guinness-Buch der Rekorde seit mehr als eineinhalb Jahren als ältester Mensch der Welt geführt worden. Sie wurde am 4. März 1907 in San Francisco in den USA geboren, 1915 zog die Familie nach Spanien. Die Urgroßmutter lebte seit rund 20 Jahren in einem Seniorenheim in Olot im Nordosten Spaniens.