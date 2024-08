Erstes Bürohaus aus Holz: Tiroler Versicherung eröffnet die neue Zentrale in Innsbruck

Nach nur 15 Monaten Bauzeit nimmt die Tiroler Versicherung das Kundenbüro in ihrer neuen Unternehmenszentrale in der Innsbrucker Innenstadt in Betrieb. Das achtgeschoßige Gebäude wurde größtenteils aus Holz gebaut. Nur das Erdgeschoß, Stiegenhäuser und Liftschachte sind aus Sicherheitsgründen aus Beton.