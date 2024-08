Wanderer in Scharnitz kamen in die Dunkelheit: Von Bergrettung ins Tal geführt

Zwei Deutsche verirrten sich am Montag bei einer Wanderung in Dunkelheit und Nebel. Sie mussten von der Scharnitzer Bergrettung in der Nacht zurück ins Tal geführt werden.

Scharnitz – Zwei deutsche Wanderer verirrten sich am Montag bei einer Bergtour in Scharnitz. Der 35-Jährige und die 34-Jährige waren von der Pleisenhütte über den Toni-Gaugg-Höhenweg zur Biwakschachtel am Blassengrat unterwegs.

Der Aufstieg – sie starteten erst um 18 Uhr – dauerte länger, als die beiden gedacht haben. So brach die Nacht und zusätzlich Nebel herein. Die Wanderer kamen dadurch vom Weg ab und gerieten in steile, schottrige Rinnen. Ein Weiterkommen war nicht mehr möglich.