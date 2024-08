Vielfältige Opern und Konzerte: Festwochen der Alten Musik ziehen positive Zwischenbilanz

Innsbruck – Die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik ziehen unter der neuen Doppelspitze mit Eva-Maria Sens und Ottavio Dantone zur Halbzeit ihrer 48. Ausgabe eine positive Zwischenbilanz, wird in einer Aussendung mitgeteilt.

Mit der Wiederentdeckung von Geminiano Giacomellis „Cesare in Egitto“ feierte man am 7. August 2024 die erste Opernpremiere mit der Accademia Bizantina, dem neuen Orchester in Residenz, und einem international renommierten SängerInnen-Ensemble.