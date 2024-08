Gall zeigt bei Vuelta als Fünfter auf: „Habe gespürt, das kann heute was werden“

Tirols Rad-Star Felix Gall kämpfte auf Etappe vier der Vuelta lange um den Tagessieg mit und wurde am Ende starker Fünfter.

Pico Villuercas – Auf der ersten richtig schwierigen Etappe der Spanien-Radrundfahrt lieferte Tirols Rad-Star Felix Gall gleich eine erste Gala-Vorstellung ab. Auf den 170,5 Kilometern von Plasencia zur Bergankunft am Pico Villuercas kämpfte der 26-jährige Osttiroler lange um den Sieg mit der Spitzengruppe mit und musste erst kurz vor dem Ziel abreißen lassen. Am Ende gab es für den Co-Kapitän des französischen Rennstalls Decathlon AG2R den fünften Rang zeitgleich mit dem slowenischen Etappensieger Primoz Roglic, der am Dienstag ins Rote Trikot des Gesamtführenden schlüpfte.