Zusätzliche Halte in St. Anton: ÖBB verdoppeln nach Muren Verbindungen nach Vorarlberg

Wegen Murenabgängen ist die Straßenverbindung zwischen Tirol und Vorarlberg aktuell gesperrt. Die ÖBB bieten auf der Strecke nach Vorarlberg vorübergehend mehr Halte in St. Anton an.

St. Anton – Seit den schweren Unwettern und Murenabgängen am Arlberg vergangene Woche ist die Mobilität in der Region stark eingeschränkt: Aktuell gibt es tagsüber keine direkte Straßenverbindung zwischen Tirol und Vorarlberg, was auch viele Pendlerinnen und Pendler trifft. Der Bahnverkehr funktioniert hingegen uneingeschränkt.