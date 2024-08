Sechs Burschen zwischen 14 und 18 Jahren wurden am Dienstag bei Prozessen am Landesgericht Innsbruck diverse Straftaten zur Last gelegt. Zwei Verhandlungen beschäftigten sich mit dem Vorwurf des Raubes, bei einer dritten musste sich ein Bursch wegen Gewalt an seiner Ex-Freundin verantworten.