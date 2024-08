71-Jähriger stürzte im Kaisergebirge 55 Meter ab, Geschwister von Fels getroffen

Im Kaisergebirge kam es am Dienstag zu zwei schweren Unfällen. Drei Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Scheffau – Ein Pensionist und eine junge Frau wurden am Dienstag bei Alpinunfällen im Kaisergebirge schwer verletzt. Der 71-Jährige führte am Nachmittag mit zwei weiteren Männern Wegsanierungsarbeiten am Bettlersteig zwischen Kaindlhütte und Hinterbärenband durch.