Mordprozess nach tödlichen Messerstichen in Salzburg

Am Landesgericht Salzburg muss sich am Mittwoch ein 27-jähriger Somalier verantworten, weil er im vergangenen Winter im Salzburger Stadtteil Lehen einen 34-jährigen Landsmann auf offener Straße erstochen haben soll. Nach einem Streit in einer Wohnung soll er dem Opfer nachgelaufen sein und dann mit einem Messer mindestens fünf Mal auf den 34-Jährigen eingestochen haben. Dieser starb wenig später im Spital. Der Prozess ist auf zwei Tage anberaumt.

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 1. Februar in der Nähe des Lehener Parks. Weil der Angeklagte auch noch einen zweiten Mann angegriffen haben soll, der die Lage beruhigen wollte, lautet die Anklage auf Mord und auch auf versuchten Mord. Der 27-Jährige wurde noch am selben Tag festgenommen. Laut psychiatrischem Gutachten war er zur Tatzeit zwar erheblich betrunken, aber zurechnungsfähig. Gegenüber der Polizei war der Angeklagte geständig und meinte, er könne sich nicht an die Tat erinnern und wisse nicht, warum er das getan habe.