Nach Swift-Absage laden Coldplay zu Shows ins Happel-Stadion

Nachdem die terrorbedingte Absage der drei im Ernst-Happel-Stadion angesetzten Taylor-Swift-Konzerte Wien weltweit in die Schlagzeilen gebracht hat, schickt sich am Mittwoch die britische Band Coldplay an, das Oval im Prater auch tatsächlich zu beschallen. Ganze vier Shows wird man im Rahmen der "Music of the Spheres"-Tour in der Bundeshauptstadt bestreiten. Die Events finden laut dem Veranstalter und der Polizei unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.