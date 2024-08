Musste operiert werden: 29-Jähriger stach Freundin in St. Pölten Messer in den Rücken

Ein 29-Jähriger wurde in St. Pölten festgenommen, nachdem er seiner 19-jährigen Freundin ein Mesesr in den Rücken gerammt haben soll. Das Opfer befindet sich nach der Operation im stabilen Zustand.

Traismauer – In Traismauer (Bezirk St. Pölten) ist am späten Dienstagabend ein 29-Jähriger festgenommen worden, der im Verdacht steht, seiner 19 Jahre alten Freundin ein Messer in den Rücken gerammt zu haben.