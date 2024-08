Neuer Star bei den Hypo-Tirol-Volleyballern: So süß ist der kleine Moritz

Der (noch) kleinste Mann der in Tirol ansässig gewordenen Volleyball-Familie um Neo-Oma Monika bekam jedenfalls eindeutige Gene mit. Auch Tochter Monika Chrtianska jun. spielt ja erfolgreich am Netz und aktuell bei Charleroi in Belgien. Um ihren „neuen“ Neffen zu besuchen, unterbrach sie am Wochenende auch die Vorbereitung mit dem Nationalteam.

Viel Zeit, um die Familien-Idylle zu genießen, bleibt aber nicht. Jung-Tante Monika spielt nach dem 3:0 über Nordmazedonien am Sonntag in Schwechat gegen Griechenland um die Qualifikation für die EM 2026. Papa und Opa stecken indes als Betreuer in den Vorbereitungen. „Das Team spielt sich gerade ein“, sagt der Sportdirektor. In zehn Tagen trainiert man mit Dachau. Ein erster Höhepunkt ist nach einem Test gegen Unterhaching, ein Spiel gegen Trentino (Rovereto, 5. Sept.). Am 18. September beginnt dann schon die Champions League.