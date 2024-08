Tödlicher Paragleit-Unfall in Kärnten: 56-jähriger Pilot stürzte 60 Meter ab

Berg im Drautal – Am Dienstagnachmittag verunglückte ein deutscher Paragleiter in Berg im Drautal in Kärnten und erlag in der Nacht seinen Verletzungen. Der 56-Jährige startete seinen Flug auf 1720 Metern von der Emberger Alm. Zeugen berichteten, dass sein Gleitschirm um kurz nach 15 Uhr zusammenklappte. Der Mann schaffte es nicht mehr, den Rettungsschirm auszulösen. Er stürzte rund 60 Meter tief auf felsiges Gelände.