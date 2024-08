Schweiz verbietet nun den Verkauf von Kirschlorbeer

Die Eidgenossen wollen so verhindern, dass sich die Pflanzen in der Umwelt ausbreiten und Schäden anrichten. Pflanzen, die sich bereits in Gärten befinden, müssen aber nicht herausgerissen werden. Wie die TT berichtete gibt es auch in Österreich schon seit längerer Zeit fundamentale Vorbehalte gegen die Verwendung dieser Pflanze.