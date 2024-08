Warum ein Jugendkonto Sinn macht

Die Sparkassen in Tirol bieten mit dem spark7 Konto ein kostenloses Konto für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren bis zum 19. Geburtstag an. Die Kontoführung und eine Debitkarte sind kostenlos. Eine Überziehung ist bei einem Jugendkonto nicht möglich. Die spark7 Debitkarte gibt es klassisch als Karte oder auch als Armband, Sticker oder am Smartphone. Mit der 16-stelligen Kartennummer, dem Ablaufdatum und der dreistelligen Prüfziffer (CVV) ist auch das Einkaufen in Webshops möglich. Apple Pay & Google Pay sind ebenso verfügbar. Die Zahlungen sind jederzeit im Internetbanking George oder in der George App ersichtlich. Übrigens: Wer in den nächsten Wochen ein spark7 Konto bei einer Sparkasse in Tirol eröffnet, kann sich doppelt freuen: Als Geschenk erhalten Kinder und Jugendliche einen coolen Walker-Rucksack*.