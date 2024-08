Wilderer erschossen Gämsen und ließen Kadaver-Teile am Reither Kogel zurück

Reith im Alpbachtal – Ein Fall von Wilderei beschäftigt derzeit die Polizei im Unterland: Neben der Gemeindestraße unterhalb der Rosenkapelle am Reither Kogel fand ein Spaziergänger Abfälle von drei zerlegten Gämsen im Wald. Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte die Tiere wohl zwischen 19. und 21. August in einem unbekannten Jagdgebiet – vermutlich im vorderen Zillertal bzw. Alpbachtal – durch nicht fachgerecht durchgeführte Schüsse mit einer Langwaffe erlegt haben. Anschließend entfernten sie die Eingeweide und zerlegten die Gämsen. Die Abfälle wurden dann am Reither Kogel im Wald entsorgt.