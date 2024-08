Dreister Dieb lieferte sich nach Fahdnung in Tux Verfolgungsjagd mit der Polizei

Tux – Es war bereits Nacht, als am Mittwoch ein 42-jähriger Tscheche in das Mitarbeiterhaus eines Hotels in Tux schlich, um ein hochwertiges E-Bike zu stehlen. Unbemerkt lud er das Bike in ein Firmenfahrzeug des Hotels. Den Schlüssel für das Auto hatte er widerrechtlich erlangt, berichtet die Polizei.