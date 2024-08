Nach Bootsunglück vor Palermo: Leiche von Milliardär Lynch noch nicht gefunden

15 Menschen wurden nach einem Bootsunglück nahe Palermo gerettet, für fünf weitere Personen kam jede Hilfe zu spät. Ihre Leichen wurden in den vergangenen Tagen geborgen, die Suche nach dem verschollenen Milliardär Mike Lynch geht indes weiter.

Rom, Palermo – Drei Tage nach dem Untergang der Luxusjacht „Bayesian“ vor Sizilien geht die Suche nach dem Hightech-Milliardär Mike Lynch weiter. Die Leiche des 59-jährigen Briten wird von den Tauchereinheiten noch gesucht. Inzwischen wurden vier Leichen geborgen, eine fünfte wurde lokalisiert. Bereits am Montag war die Leiche des Bordkochs gefunden worden. Damit wächst die vorläufige Bilanz des Unglücks auf sechs Tote.

An der Suchaktion nach Lynch beteiligen sich Taucher, die bereits Leichen aus dem 2012 vor der italienischen Insel Giglio gesunkenen Kreuzfahrtschiff Costa Concordia geborgen hatten. Insgesamt 27 Taucher sind bei der Suchaktion im Einsatz. Die „Bayesian“ liegt auf der Seite in 50 Metern Tiefe, was die Suchaktion erschwert hatte. Zahlreiche Hindernisse versperrten ihnen den Weg und die engen Räume behinderten sie.