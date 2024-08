Erster gegen Vierter: Westliga-Brennpunkt in der Reichenau

Innsbruck – Die Saison in der Regionalliga West ist noch sehr jung, die Lust, heute dem Tiroler Schlager zwischen der Reichenau und Imst beizuwohnen, aber riesengroß. Und dafür genügt ein Blick auf die Tabelle. Während die Innsbrucker nach einem Raketenstart mit drei Siegen (Torverhältnis 13:2) an der Spitze stehen, kamen auch die Oberländer mit sieben Zählern (6:1 Tore) sehr gut aus den Startlöchern.

Glänzer übernahm im Sommer 2016 in der Reichenau, seit diesem Datum scheinen in der Trainerhistorie des SC Imst mit Jürgen Soraperra, Sladjan Pejic, Herbert Ramsbacher, Bernhard Lampl sowie Thomas Schatz und Nobert Raich (beide interimistisch) viele Namen auf. Seit Sommer wird auf Jens Scheuer gebaut. „Wir haben uns die ersten sieben Punkte verdient. Wir freuen uns, dass wir mit unserem guten Saisonstart dazu beitragen konnten, dass in der Reichenau gleich ein echtes Topspiel steigt“, notierte der 45-jährige Deutsche, während er über dem Videostudium der Reichenauer saß: „Eine sehr gute Mannschaft, die sehr gut organisiert ist, eiskalt vor dem Tor ist und zu Recht ganz vorne steht.“