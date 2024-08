Ein Superheld als Nachbar: Wie sich Emre Coskun in Völs seinen Cosplay-Traum erfüllt

In Völs leben rund 7200 Menschen. Dass einer davon ein „Dragoon“ ist, wissen wenige. Zu Gast bei Emre Coskun, der sich via 3D-Drucker einen Cosplay-Traum erfüllt hat.

Diese Geschichte beginnt im Keller und an einem Computer. Eigentlich an beiden Orten. Denn beide braucht es, um das Wunder in Emre Coskuns Garten entstehen zu lassen. Aber der Reihe nach.

📽️ Video | Emre Coskun erfüllt sich Cosplay-Traum

Ganz am Anfang war die Liebe von IT-Techniker Emre Coskun zu einem Spiel. Konkret zu „Final Fantasy“. An dieser Stelle – mögen es die Insider verzeihen – muss kurz ausgeholt werden: Das Spiel ist ein Klassiker. Die Computer-Rollenspiel-Serie des japanischen Unternehmens „Square Enix“ begeistert seit den 90er-Jahren Millionen Gamer. Zentrale Aufgaben kommen in einer fantastischen Welt den „Dragoons“ zu, die als Krieger das Böse bekämpfen.

Im Keller in Völs bastelt Emre Coskun an seinem Helden-Kostüm. © Rita Falk / TT

Für Tausende Fotos posieren

Und genau solch einen „Dragoon“ namens „Estinien“ hat Emre zum Leben erweckt. „Diese heroische Figur hat mich besonders fasziniert“, sagt der 29-jährige Völser zu seinem digitalen Hobby. Das Kostüm hat er geschaffen, um es auf Conventions (so nennt man große Treffen und Messen in der Gaming- und Manga-Szene) zu tragen. An diesem Wochenende ist er auf der GamesCom in Köln vertreten. Es ist die größte Veranstaltung dieser Art weltweit. Er wird an diesem Wochenende als „Cosplayer“ (das Kofferwort aus dem Englischen setzt sich aus den Begriffen „costume“ und „play“ zusammen) Tausende Male fotografiert werden.

Zwischen der Idee, „Estinien“ zum Leben zu erwecken und das Kostüm nun fixfertig tragen zu können, liegen rund 2000 Stunden. „1250 Stunden Druckzeit hat es alleine gedauert, die Teile auf dem 3D-Drucker erstellen zu lassen, der Rest der Zeit war Handwerk“, erklärt Emre. Der Drucker steht in seinem Keller in Völs. Ebenso wie seine anderen Gewerke. Dort finden sich eine Nähmaschine, Lötkolben, Heißklebepistole und sogar eine selbst gefertigte Lackierbox zum Lackauftragen. Dazu muss man wissen, dass Emre ursprünglich gelernter Autolackierer war. Das erklärt einiges. Das hohe professionelle Maß, das das Kostüm aufweist, ist nämlich nicht mit Gaming-Liebe und einem 3D-Drucker alleine zu erreichen. Hier ist ein Profi am Werk.

Strahlen in der Sommersonne

Die Verwandlung von Emre, oder Embo, wie er als Gamer heißt, zu „Estinien“ dauert rund 30 Minuten. Für die Besucher legt er im Garten das Kostüm an. Seine Freundin Hannah Lerchster (27) hilft dabei, alleine geht es nicht. „Jetzt die Schulterblätter“, „jetzt den Schraubenzieher bitte“, lauten die konzentrierten Anweisungen. Zum Schluss setzt Emre den mächtigen Helm auf, tritt in die Tiroler Spätsommersonne und strahlt. Er sieht tatsächlich so aus, als wäre er aus einer anderen Matrix gekommen. Das fühle sich gut an, sagt er. „In meinem Herzen brennt die Kraft der Krieger des Lichts. Das macht einen Final Fantasy Fan aus“, erklärt er. „Cosplay ist für mich eine herrliche Abwechslung zum Alltag.“

Teamwork Freundin Hannah Lerchster montiert ihren Partner in 30 Minuten in das Kostüm hinein. © TT/Falk

Gesicht zeigen Mit dem Helm in der Hand ist Emre Coskun noch zu erkennen, sein restlicher Körper ist nun „Estinien“.

Waffengesetze gelten auch hier

In der Hand hält er den Speer mit einer Länge von zwei Metern vierzig. Dieser lässt sich zum Glück ebenfalls zerlegen. Anders ginge es wohl kaum. Man könnte damit sonst nicht verreisen. Apropos Waffen. „Bei Conventions gelten genaue Auflagen für Waffen“, betont Emre. Tatsächlich müssen die verarbeiteten Teile weich und ungefährlich sein. Das Waffengesetz gilt eben auch für Gaming-Helden.

Guter Trick Beklebte Skitourenhandschuhe dienen als Krallen.

Auf der Zufahrtstraße zu seinem Haus posiert Emre Coskun geduldig für die Fotografin. Eine Nachbarin rollt mit dem Auto vorbei, staunt nicht schlecht und fährt weiter. Emre hat sein Kostüm an diesem Tag zum ersten Mal im Völser Ortsgebiet an. So kennt ihn hier keiner. Das wundert auch wenig, denn sein Gewand ist wenig alltagstauglich. „Gerade ist mir schon heiß“, stöhnt er tapfer hinter dem Helm hervor, ohne den Fototermin unterbrechen zu wollen. Außerdem sei er leiden gewöhnt. „Auf jeder Convention ist es noch heißer“, ergänzt er gelassen.

„Estinien“ hat also Durchhaltevermögen. Im Spiel ist das auch seine Rolle. Die Dragoons sind dazu da, mit ihren überlangen Speeren den Kirchenstaat „Ishgard“ gegen die Angriffe der Drachen zu verteidigen. Mit gezielten Sprungangriffen müssen sie den geschuppten Feind mit überlangen Speeren durchbohren.