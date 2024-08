Anrainer wehren sich gegen zusätzliche Bushaltestelle in Sistrans

„Zu eng, zu gefährlich, zu nah an der nächsten Haltestelle“: Anrainer in Sistrans machen gegen einen geplanten zusätzlichen Bushalt an der Rinner Straße mobil. Die Gemeindeführung verweist auf kürzere Wege für Bus-Nutzer– und die Reduktion des Individualverkehrs durch den Öffi-Ausbau.