Zigaretten-Automaten in Inzing und Haiming gesprengt, Täter bislang unbekannt

Inzing, Haiming – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sprengten bislang unbekannte Täter zwei Zigaretten-Automaten in Inzing und in Haiming, berichtet die Polizei. Auf der Hauptstraße in Inzing wurde der Vorfall um 01.20 Uhr verzeichnet, 40 Minuten später folgte in der Kreuzstraße in Haiming die zweite Explosion. Als Sprengstoff werden Böller vermutet, die Automaten sind vollkommen zerstört.