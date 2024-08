Die TT steigerte ihre tt.com plus Abos im letzten Jahr um fast 60 Prozent

Innsbruck – Die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) bestätigt am Donnerstag erneut eindrucksvoll das überdurchschnittliche Wachstum der Digitalabos der Tiroler Tageszeitung. Demnach erfreut sich tt.com nicht nur großer Beliebtheit, sondern die LeserInnen sind auch bereit, Abonnements für den Zugang zu den vollständigen redaktionellen Inhalten abzuschließen. So konnten im Jahresvergleich die tt.com plus Abos um knapp 60 % im Halbjahresschnitt auf 7195 gesteigert werden.