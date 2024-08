„Enttäuscht von Weggefährten“: Tiroler ÖVP-Urgestein Schöpf aus Partei ausgetreten

Innsbruck, Sölden – Der frühere Tiroler Gemeindeverbandspräsident und ÖVP-Urgestein Ernst Schöpf ist aus der Volkspartei ausgetreten bzw. hat seine Parteimitgliedschaft zurückgelegt. Schöpf bestätigte der APA am Donnerstag einen Bericht der Tirol-Ausgabe der „Kronen-Zeitung“. Der Bürgermeister von Sölden führte als Grund für den Entschluss die Causa rund um das insolvente Dienstleistungsunternehmen des Gemeindeverbandes, GemNova, an. Dabei fühlte er sich von den Parteifreunden im Stich gelassen.

„Ich bin enttäuscht von langjährigen Weggefährten“, machte Schöpf, seit 1986 Bürgermeister von Sölden, deutlich. Als er wegen der Causa GemNova zu Unrecht im Kreuzfeuer gestanden sei, hätten „alle weggeschaut“ statt sich hinter ihn zu stellen, am Ende sei er „einsam“ gewesen. Auch die generellen Abläufe, die zur „Zertrümmerung der GemNova“ führten, hätten das Übrige dazu beigetragen.

Der 63-jährige Schöpf war nicht nur Gemeindeverbandspräsident und Landtagsabgeordneter, sondern auch von 1996 bis 2000 stellvertretender ÖVP-Landesparteiobmann sowie von 1994 bis 2002 ÖVP-Bezirksparteiobmann von Imst. Er galt über viele Jahre stets als gewichtiger Grande in der Tiroler ÖVP und auch für höhere Weihen geeignet. Einen Namen machte er sich auch in der Causa Agrargemeinschaften, in der er sich auch mit seiner politischen Heimat anlegte.