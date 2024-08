Krapoldi in Innsbruck, Bergfeuer im August und Sundowner am Hoadlhaus: Das ist los in Tirol

Der Festivalsommer macht nicht vor dem Wochenende halt: Das „Alles Gute Festival“, das „KRAPOLDI-Festival“ und die Festwochen der Alten Musik in Innsbruck sowie das Filmfestival in Kitzbühel bieten Unterhaltung für Groß und Klein. Für musikalisch Gestimmte spielen die Band Saltbrennt oder der Pianospieler Eddie Friel in Innsbruck sowie Oskar Haag in Lienz. Auch die Sportevents kommen mit dem Kufsteinerland Radmarathon und den World Masters Cycling Championships in St. Johann nicht zu kurz. Wer es lieber gemütlich mag, kann hingegen auf einem der vielen Flohmärkte durchs Wochenende schlendern.