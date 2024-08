Überraschender Wechsel an der Spitze: Nestle-Chef Mark Schneider tritt zurück

Zürich – An der Spitze des Nahrungsmittelriesen Nestle kommt es überraschend zu einem Wechsel. Konzernchef Mark Schneider tritt nach rund acht Jahren als CEO zurück und verlässt das Schweizer Unternehmen, wie Nestle am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Zum 1. September übernehme Laurent Freixe die Führung des Herstellers von Nespresso, Maggi, KitKat oder Perrier. Freixe, der gegenwärtig das Lateinamerikageschäft leite, soll 2025 auch in den Nestle-Verwaltungsrat gewählt werden.