St. Ulrich am Pillersee – Eine verletzte Kletterin musste am Donnerstag ins Krankenhaus St. Johann geflogen werden. Laut Polizei stürzte die 23-Jährige auf der Kletterroute „Neue Westwand“ in den Loferer Steinbergen kurz vor 13 Uhr etwa fünf Meter ab. Sie war als Teil einer Dreier-Seilschaft unterwegs. Mittels Tau wurde die Verletzte geborgen. (TT.com)