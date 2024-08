Aufprall beim Abbiegen: Sieben Verletzte nach schwerem Unfall in Prutz

Prutz – Eine 83-jährige Autofahrerin bog am Donnerstagnachmittag gegen 17.10 Uhr von der L65 nach links auf die Reschenstraße ein. Ein 31-jähriger Autofahrer, der dort unterwegs war, konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und prallte gegen den quer am Fahrstreifen stehenden Wagen. Dabei wurde das Auto der 83-Jährigen um die eigene Achse gedreht, der 31-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn und kam erst an der Leitschiene zum Stillstand.