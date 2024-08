Harris nimmt Nominierung als Präsidentschaftskandidatin an

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten offiziell angenommen. Sie kämpfe für einen "neuen Weg voran" und wolle die "Präsidentin aller Amerikaner" werden, sagte die 59-Jährige am Donnerstagabend (Ortszeit) beim Parteitag in Chicago. Harris war bereits Anfang August in einer elektronischen Abstimmung offiziell nominiert worden, das Votum wurde Dienstag in einer zeremoniellen Abstimmung des Parteitags bestätigt.

Harris bezeichnete die US-Präsidentschaftswahl im November als eine der wichtigsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Wahl sei "nicht nur die wichtigste unseres Lebens, sondern auch eine der wichtigsten im Leben unserer Nation", so die Vizepräsidentin. Die Konsequenzen, falls der Republikaner Donald Trump wieder ins Weiße Haus einziehen sollte, seien "extrem ernsthaft", warnte Harris.

Die 59-Jährige tritt am 5. November bei der Präsidentenwahl für die Demokraten gegen Ex-Präsident Trump an. Der 81-jährge Amtsinhaber Joe Biden tritt nicht mehr an.

Harris bedankte sich in ihrer Rede bei Biden und obte ihn für seine Erfolge. "Wenn ich an den Weg denke, den wir zusammen gegangen sind, Joe, dann erfüllt mich Dankbarkeit. Deine Leistungen sind außerordentlich - die Geschichte wird es zeigen - und Dein Charakter ist eine Inspiration."

Ihrem Mann Doug Emhoff machte sie eine öffentliche Liebeserklärung. "Ich liebe dich so sehr, Dougie", sagte die 59-Jährige ganz zu Beginn ihrer mit Spannung erwarteten Rede zum Abschluss des viertägigen Treffens.

Öffentliche Unterstützung erhielt Harris zuvor von ihrer Familie. Harris' Stieftochter Ella Emhoff trat gemeinsam mit Harris' Nichte Meena Harris und Harris' Patenkind Helena Hudlin am letzten Abend des viertägigen Parteitreffens auf die Bühne. Ella Emhoff beschrieb ihre Stiefmutter als "geduldig", "fürsorglich" und eine Person, die immer für sie da gewesen sei und sie ernst genommen habe. Die 25-Jährige ist Modedesignerin und hat in den sozialen Medien, gerade unter Jüngeren, eine eigene Fangemeinde.

Zuvor traten bereits die beiden Töchter der Nichte Meena Harris auf. Die Mädchen erläuterten dem Publikum, wie man den Namen ihrer Großtante richtig ausspricht. Hintergrund ist, dass Harris' Vorname Kamala immer wieder falsch ausgesprochen wird. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump sorgte jüngst für Empörung, als er sagte, die Aussprache von Harris' Namen sei ihm eigentlich egal. Es gebe viele verschiedene Möglichkeiten.