Sieben Tote bei Hotelbrand in Südkorea

Bei einem verheerenden Feuer in einem Hotel in Südkorea sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, war der Brand am Donnerstagabend in Bucheon ausgebrochen, einem Vorort westlich der Hauptstadt Seoul. Weitere zwölf Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt, drei davon schwer. In Lebensgefahr schwebte demnach niemand von ihnen.