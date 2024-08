36-Jähriger in Kärnten erschossen: Verdächtiger festgenommen

Hüttenberg – Ein 36-Jähriger ist am Donnerstagabend in Knappenberg (Gemeinde Hüttenberg) von einem Bekannten mit einem Gewehr erschossen worden. Die Tat hatte sich gegen 23.00 Uhr ereignet. Der Tatverdächtige, ein 43-jähriger Österreicher, wurde festgenommen, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.