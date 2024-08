Bereit für den Everest? Messner amüsiert sich über Outdoor-Kleidung in Innenstädten

Meran – Bergsteiger-Legende Reinhold Messner blickt mit einigem Amüsement auf den Trend zu Outdoor-Kleidung in Innenstädten. „Die Menschen in der Fußgängerzone sind angezogen, als wollten sie den nächsten Tag zum Everest steigen“, sagte der 79-Jährige auf seinem Schloss Juval in der Nähe von Meran in Südtirol.