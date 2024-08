Linzer SPÖ-Bürgermeister Luger tritt zurück: „Ich zolle ihm Respekt und Anerkennung“

Nachdem Klaus Luger schon am Donnerstag alle Funktionen in der SPÖ zurückgelegt hat, tritt er nun auch als Bürgermeister von Linz zurück.

Linz – Oberösterreichs Landesparteichef Michael Lindner hat Freitagvormittag den Rücktritt von Klaus Luger als Linzer Bürgermeister bestätigt. Wegen der Brucknerhaus-Affäre hatte Luger bereits am Donnerstag alle Funktionen in der Partei zurückgelegt. Auf der Klausur der SPÖ Linz im niederösterreichischen Langenlois informierte er um 9.00 Uhr die Genossen dann über den Rücktritt als Stadtoberhaupt, am Mittag ist in Linz eine persönliche Erklärung geplant.