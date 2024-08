Vor dem „Krapoldi“-Auftritt: Junge Zirkusperformerin gibt Einblick in ihr Leben

Beim „Krapoldi“-Festival in Innsbruck ist die 30-jährige Oberösterreicherin Angie Kurz in einer außergewöhnlichen Körpertheatervorführung zu erleben. Im TT-Porträt erzählt sie von gesellschaftspolitischen Anliegen, vom bewegten Alltag einer zeitgenössischen Zirkusperformerin – und davon wie es ist, am eigenen Haupthaar zu hängen.