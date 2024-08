Großeinsatz der Feuerwehr in Waidring: Auto begann während der Fahrt zu brennen

Waidring – Ein 33-jähriger Autofahrer war am Mittwoch gegen 20 Uhr auf der Loferer Straße von Waidring in Richtung Pass Strub unterwegs. Kurz nach Lofer leuchtete plötzlich die Motorkontrollleuchte auf und das Fahrzeug ging in den Notlauf über. Der Österreicher blieb stehen und bemerkte eine leichte Rauchentwicklung aus dem Motorraum.