Nach Anzeige des Tierschutzvereins gegen Schafbauer: Totschnig ist „fassungslos“

Massive Kritik an der Anzeige kommt am Freitag von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). Dass eine NGO aus Wien einen Bauern in Osttirol anzeigt, mache ihn „fassungslos“. „Das zeigt, dass sie keine Ahnung von der Realität und der harten Arbeit unserer Almbauern haben“, so der Minister, der selbst Osttiroler ist. Die Abschussverordnungen hätten sich bewährt, man werde diesen Weg so weitergehen. Auch kämpfe er weiterhin für eine Absenkung des Schutzstatus. (TT)