Arlbergstraße öffnet wieder: Ab Freitagabend Tag und Nacht zweispurig befahrbar

St. Anton – Gute Neuigkeiten für alle Verkehrsteilnehmer: Nach den gewaltigen Murenabgängen in St. Anton kann die Arlbergstraße (B197) am Freitag um 18 Uhr auf Tiroler Seite wieder zweispurig für den gesamten Verkehr freigegeben werden. Das wurde nach einer Lagebeurteilung am Vormittag entschieden. Die wesentlichen Räum- und Sicherungsarbeiten wurden abgeschlossen.