Schwaz – Am Freitag kurz nach Mitternacht beschädigten unbekannte Täter ein Auto, das in Schwaz seitlich der Bergwerkstraße geparkt war. Auch die beiden Kennzeichentafeln wurden entfernt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwaz unter 059133-7250. (TT.com)