Polaschek zeigt sich optimistisch: „Werden jede Unterrichtsstunde halten können"

Wien – Bei einer Pressekonferenz am Freitag blickte Polaschek optimistisch ins neue Schuljahr, was die Anstellung von Lehrkräften betrifft. Die Bewerbungslage sei gut, es gäbe 3000 mehr Interessierte als im Vorjahr. Polaschek sieht die Umstellung auf den digitalen Bewerbungsprozess und das Quereinstiegs-Modell als ausschlaggebend für den Erfolg, berichtet die APA.

Heuer wurden in Österreich rund 8000 Voll- und Teilzeitstellen neu ausgeschrieben, 5200 davon an Pflichtschulen. In Tirol waren es 950 Stellen. Das belief sich österreichweit auf fast 14.200 gemeldete InteressentInnen, aktuell sind nurmehr 100 Stellen offen, zeigte sich Bildungsminister Martin Polaschek bei der Pressekonferenz erfreut. Das sei im Vergleich zu den letzten beiden Jahren ein Fortschritt und liege laut Ressort im Normalbereich, der unter anderem durch Karenzen immer entstehe. Während des Schuljahres werden wegen Schwangerschaften, Krankenständen und anderen Gründen noch weitere Ausschreibungen erwartet. Insgesamt sind in Österreich 125.000 Lehrkräfte angestellt.