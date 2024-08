Zehnjähriger stürzte auf Bike-Trail in Tirol und war kurz bewusstlos

Lienz – Ein zehnjähriger Schüler ist am Freitag gegen 14 Uhr bei einem Unfall mit seinem Rad auf dem sogenannten „Family Flow Trail" in Lienz in Osttirol verletzt worden. Der Bub war bei einer Rampe aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz gekommen und kurzzeitig bewusstlos liegen geblieben.