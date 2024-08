NEOS legen Lehrer-Rekrutierungspaket vor

Für die NEOS hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) den Lehrermangel, der in einigen Fächern und Regionen herrscht, weiterhin nicht im Griff. Als Beleg sieht Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre die Ergebnisse einer aktuellen parlamentarischen Anfrage an den Ressortchef. Geht es nach den NEOS, braucht es ein umfangreiches Rekrutierungspaket mit u.a. einem Vollzeitbonus, besserer Anrechnung von Berufserfahrung und deutlicher Entlastung des Lehrpersonals.

"Polascheks Erzählung, dass er alles im Griff hat, ist völlig unglaubwürdig", befand Künsberg. So habe es im Schuljahr 2023/24 an den Pflichtschulen (v.a. Volks- und Mittelschulen) rund 8.400 und an den Bundesschulen (AHS, berufsbildende mittlere und höhere Schulen/BMHS) 2.800 Personen mit einem Sondervertrag gegeben - und damit mehr als im Schuljahr davor (damals 7.400 Landes- und 2.700 Bundeslehrer). Dabei sollte durch das im Vorjahr groß ausgerollte neue Quereinsteigerprogramm, bei dem Akademiker mit passendem Studium und passender Berufserfahrung einen regulären Lehrervertrag bekommen, die Zahl der Sonderverträge eigentlich zurückgehen.