„Girls on Ice“ waren eine Woche lang Tag und Nacht am Gletscher

Sieben Tage verbrachten die neun Teilnehmerinnen von „Girls und Ice“ mit Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und Bergführerinnen in den Ötztaler Alpen. Kontakt mit der Zivilisation hatten sie nur per Satellitentelefon. Ziel der Expedition war es, jungen Frauen zu zeigen, dass sie in der Welt der Berge und Naturwissenschaften „einen Platz haben“, sagt Pressesprecherin Ayla Akgün.