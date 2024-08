„Welcome Baby Jack!“: Justin und Hailey Bieber sind Eltern geworden

Zu dem Geburtstermin machte das Paar keine Angaben, auch nicht zum Geschlecht des Nachwuchses. Eine Sprecherin von Hailey Bieber teilte mit, dass es ein Junge sei. Hailey Bieber verlinkte das Foto von dem Füßchen in einer Instagramstory – mit Emojis von einem Teddybären und einem blauen Herz. Eine Flut von Glückwünschen traf in dem sozialen Netzwerk ein.

Mit dem poppigen Hit „Baby“ hatte Bieber 2010 die Charts gestürmt. Damals der junge Kanadier noch ein Teenie-Schwarm. Nun erhält er als frischgebackener Vater Herz-Emojis und Millionen Likes. Auch Biebers Mutter, Pattie Mallette, hieß den Enkel in einer Instagram-Story willkommen. „Welcome Baby Jack! Ich liebe dich so sehr“, postete die Kanadierin.

Justin und Hailey hatten sich im Juli 2018 miteinander verlobt. „Du bist die Liebe meines Lebens“, schrieb der Sänger damals auf Instagram an das Model gerichtet. „Mein Herz gehört ganz und gar dir, und ich werde dich immer an erste Stelle setzen.“ Er verspreche, „unsere Familie mit Ehre und Redlichkeit zu führen“ und sich durch Jesus leiten zu lassen. Auch die Tochter des gläubigen Schauspielers Stephen Baldwin und seiner Frau Kennya Baldwin sparte in ihrer Antwort nicht mit religiösen Referenzen.