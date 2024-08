Mit Steigeisen verhakt und gestolpert: Osttiroler stürzte am Großglockner 200 Meter ab

Ein 54-jähriger Osttiroler stolperte Samstagfrüh auf dem Weg zum Großglockner und stürzte in die Tiefe.

Lienz – Auf dem Weg zum Gipfel des Großglockners hat sich Samstagfrüh ein 53-jähriger Osttiroler schwer verletzt. Der Bergsteiger war mit seinem 58-jährigen Kameraden gegen fünf Uhr früh im Aufstieg unterwegs, als er sich mit seinem Steigeisen am Unterschenkel verhakte und dadurch zu Sturz kam, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte. Der Mann stürzte in Folge 200 Meter ab und blieb schwer verletzt liegen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen.