Terrorverdacht nach Explosion vor Synagoge in Südfrankreich

Frankreichs Premier und Innenminster werden am Nachmittag am Anschlagsort erwartet. Attal sprach auf X von einer antisemitischen Tat.

La Grande-Motte – Nach einer Explosion vor einer Synagoge im südfranzösischen La Grande-Motte am Samstag hat die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Paris. Laut dem amtierenden Premierminister Gabriel Attal wird noch nach dem Täter gesucht.

In der Früh hatten zunächst zwei Autos vor der Synagoge in der Nähe von Montpellier gebrannt. In einem der Fahrzeuge explodierte eine Gasflasche, wie ein Sprecher der Gendarmerie sagte. Dabei wurde ein Polizist verletzt. In dem Gebäude kam demnach niemand zu Schaden.