Norris schnappte Verstappen im Heimrennen Pole Position weg

McLaren-Pilot Lando Norris hat sich die erste Pole Position nach der Formel-1-Sommerpause gesichert. Der WM-Zweite verwies in der Qualifikation zum Grand Prix der Niederlande Lokalheld Max Verstappen auf den zweiten Platz.

Zandvoort – Lando Norris hat die erste Pole Position in der zweiten Saisonhälfte der Formel-1-WM erobert. Der McLaren-Pilot verwies am Samstag im Qualifying für den Großen Preis der Niederlande den Lokalmatador und Weltmeister Max Verstappen auf Platz zwei. Der Red-Bull-Star hatte beträchtliche 0,356 Sek. Rückstand auf seinen britischen Rivalen. Dritter in einer von Böen beeinträchtigten Angelegenheit wurde Oscar Piastri (+0,499) im McLaren vor Mercedes-Mann George Russell (+0,571 Sek.).

Mercedes hatte sich zuletzt mit drei Siegen in vier Rennen vor der Sommerpause zurückgemeldet. In Zandvoort mussten die Silberpfeile vorerst hadern. Spa-Sieger Lewis Hamilton scheiterte überraschend im zweiten Qualifying-Segment (12.). Dem Rekordweltmeister drohte nach einer Behinderung gegen Perez zudem eine Strafe. Schwach präsentierten sich auch die Ferraris. Charles Leclerc musste mit Platz sechs (+0,909) hinter Sergio Perez (Red Bull) vorliebnehmen, Carlos Sainz schied als 11. in Q2 aus.

Verstappen steht am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, RTL, Sky) vor seinem 200. Grand-Prix-Start. In der WM-Wertung hat er vor dem 15. von 24 Saisonrennen noch einen komfortablen Vorsprung von 78 Punkten auf Norris, der zum vierten Mal auf Pole steht. Verstappen gewann die vergangenen drei Ausgaben in seiner Heimat, allerdings wartet der Triple-Champion seit vier Rennen auf einen Grand-Prix-Sieg. (APA)