Schwerer Kletterunfall nahe Innsbruck: 24-Jähriger auf Kumpfkarspitze verunglückt

Nahe Innsbruck kam es am Samstag zu einem Kletterunfall, bei dem ein 24-jähriger Österreicher schwer verletzt wurde. Er musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Innsbruck – Am Samstagmorgen brachen ein 23-jähriger und ein 24-jähriger Österreicher um 6.15 Uhr vom Biwak am langen Sattel auf und starteten ihre Kletterroute (Schwierigkeitsgrad V) am westlichen Wandfuß der Kumpfkarspitze auf 2393 Metern Höhe.